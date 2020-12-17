ABD'nin Sudan'ı terörü destekleyen devletler listesinden çıkarmasına Türkiye'den olumlu tepki
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ABD'nin Sudan'ı terörü destekleyen devletler listesinden çıkarmasına Türkiye'den olumlu tepki

17.12.2020 23:19 | Son Güncelleme: 17.12.2020 23:22
ABD'nin Sudan'ı terörü destekleyen devletler listesinden çıkarmasına Türkiye'den olumlu tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Sudan'ı terörü destekleyen devletler listesinden çıkarmasının olumlu adım olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Sudan'ı terörü destekleyen devletler listesinden çıkarmasının olumlu adım olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili soruya yazılı olarak cevap verdi.

Söz konusu kararın, doğru yönde atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirildiğini belirten Aksoy, "Türkiye esasen başından beri tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Türkiye'nin, Sudan'daki geçiş süreci ile bu kapsamda yürütülen reform çabalarına destek vermeye ve Sudan halkının yanında durmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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