ABD'nin sözde Orta Doğu protesto edildi
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ABD'nin sözde Orta Doğu protesto edildi

Ulu Cami önünde toplanan grubun görüntüsü Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin açıklamayı okuması Dua edilmesi ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı Van, Muş ve Bitlis'te protesto edildi Bitlis'teki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu...

31.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:41
ABD'nin sözde Orta Doğu protesto edildi

Ulu Cami önünde toplanan grubun görüntüsü

Medeniyet Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin açıklamayı okuması

Dua edilmesi ABD'nin sözde barış planı Van, Muş ve Bitlis'te protesto edildi

Bitlis'teki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Bitlis'te de Medeniyet Platformu üyeleri, Ulu Cami önünde bir araya gelerek söz konusu plana tepki gösterdi.

Grup adına yapılan açıklamayı okuyan Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin, geçen hafta Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlere rahmet ve yaralılara acil şifa diledi.

Şahin, Kudüs'ün Filistin'in başkenti ve Müslümanların onuru olduğunu ifade ederek, göreve geldiği günden beri Siyonistlerin emir eri gibi hareket eden Trump'ın, aldığı kararlarla Filistin halkının meşru haklarını yok saydığına işaret etti.

Kaynak: AA

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: ABD'nin sözde Orta Doğu protesto edildi
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