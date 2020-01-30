: ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

30.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:40

Van, Bitlis ve Muş'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, federasyon binasında düzenlediği basın toplantısında, Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planının bölgenin barış ortamını sekteye uğratacağını ve çatışmaların önünü açacağını söyledi.

Planın Filistin'i parçalamaya ve işgal etmeye yönelik tek taraflı ve İsrail'in lehine sinsi bir plan olduğunu ifade eden Er, "Bu planı öne sürmeye çalışanlar, şunu asla unutmamalıdırlar ki Filistin halkı ve Kudüs asla sahipsiz değil. Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Kudüs bizlere Yüce Peygamberimizin emanetidir. Bu emanete dünyadaki tüm Müslümanların tek ses halinde sahip çıkması gerekir." diye konuştu.

Muş

Muş'ta Memur-Sen İl Başkanlığında bir araya gelen sendika üyeler adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Başkan Vekili Ferzende Aras, planın içeriğinin Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden oluştuğunu vurguladı.

Aras, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle Kudüs'ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması, daha açık ifadeyle ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği terör eylemleriyle ayakta kalmaya çalışan siyonist İsrail'in yine kör bir inançla ABD tarafından desteklenmesi, terörün meşrulaştırılması ve yaygınlaştırılması noktasında kirli bir işbirliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır. Kısaca, plan da anlaşma da soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir."

Bitlis

Eğitim Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, sendika binasında yaptığı basın açıklamasında, emperyalizmin genel karakteri olan hukuku hiçe sayma alışkanlığının devam ettiğini söyledi.

Planın bir anlaşma değil, savaş çağrısı olduğunu ifade eden Durak, "Postalla, kanla olmadı, 'kravatla ve kalemle deneyelim' diyorlar. Yaşasın bağımsız Filistin, yaşasın Müslümanların onuru, insanlığın barış ve huzuru güzel Kudüs. Söz veriyoruz, Filistin de Kudüs de özgürleşecek, ABD ve İsrail Orta Doğu'dan defolacak." dedi

Kaynak: AA

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