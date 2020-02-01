: ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

01.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:30

Erzurum'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu öncülüğünde, vatandaşların yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri, Narmanlı Camisi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile pankart ve dövizler taşıyarak Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüyen grup, ABD ve İsrail aleyhine slogan atarak tepkilerini dile getirdi.

Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, Kudüs'ün, Müslümanlar'ın mukaddesatı, ilk kıblesi olduğunu belirtti.

Kudüs'ü kimsenin işgal edemeyeceğini ifade eden Sekmen, "Eğer işgal etmeye kalkarlarsa Allah'ın da mutlaka onların bu planına karşı bir planı vardır. Ey ABD, ey Trump, sana sesleniyoruz: Aklını başına topla. Zannetme bu ümmet, Filistin, Kudüs sahipsizdir. Allah'ın izniyle inananlar ayağa kalktı mı tükürükle ABD'yi, İsrail'i ve Trump'ı da boğar." diye konuştu.

"Allah'ım o günleri bize göstersin. Kudüs miraçtır, namazın beldesidir, miracın şahididir. Kudüs Mekke, Medine'dir." diyen Sekmen, "İsrail, bu işgal senin sonun olacak. Bizler biliyoruz ki zulüm sonuna kadar gitmez, zulümle abad olunmaz. Zulüm mutlaka bir gün son bulacak. Halkları Müslüman olan bir çok ülkenin yöneticilerinden bu plan açıklanırken, orada bulundular, alkışladılar. Bu ülkelerin yöneticileri bilmeli ki er geç sonları gelecek." ifadelerini kullandı.

Sekmen, Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna da tepki gösterdi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkan Yardımcısı Abdullah Duman da Trump'ın "yüzyılın anlaşması" dediği bu planını, "Filistin halkının iradesini yok sayan yüzyılın dayatması" olarak gördüklerini dile getirdi.

Bu plan ile İsrail'in güvenliğinin merkeze alınmaya çalışıldığını, Filistinlilerin de ebediyen yurtlarından sürülmesinin hedeflendiğini aktaran Duman, "Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajıyla savaş çağrısıdır. Bu plan Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibarettir. Kısaca plan da anlaşma da soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir." diye konuştu.

Duman, ABD ve İsrail'in, 60 yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları "büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayali"ni bu yolla gerçekleştirmeye çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA

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