: ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

31.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:24

Mustazaflar Cemiyeti ve Özgür Kudüs Platformu

Protestocular

Pankart tutulması

İlhan Dalgıç'ın basın açıklaması

Slogan atılması ABD'nin sözde barış planı İzmir, Manisa ve Uşak'ta protesto edildi

İZMİR/MANİSA/UŞAK - ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı İzmir, Manisa ve Uşak'ta protesto edildi.

Mustazaflar Cemiyeti ve Özgür Kudüs Platformu öncülüğünde vatandaşlar cuma namazı sonrası Konak Meydanı'nda toplandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından pankart ve dövizler taşıyan grup, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

İlhan Dalgıç, grup adına yaptığı açıklamada, "Yüzyılın Planı" denilen içeriğin Filistin'in yok edilmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibaret olduğunu söyledi.

Müslümanları Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya davet eden Dalgıç, "Bu bir anlaşma değil, savaştır. Bu plan soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir. Bu anlaşmayı kabul edenlerle beraber, konuşmaya ve değerlendirmeye değer gören herkesi Filistin'in düşmanı, Kudüs'ün satıcısı olarak tanımlarız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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