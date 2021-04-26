ABD'nin soykırım kararına Kırşehir'de STK'lar tepki gösterdi
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ABD'nin soykırım kararına Kırşehir'de STK'lar tepki gösterdi

ABD'nin soykırım kararına Kırşehir'de STK'lar tepki gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları ABD Başkanı Biden'in 'Soykırım' sözcüğünü kullanması üzerine tepki gösterdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları ABD Başkanı Biden'in 'Soykırım' sözcüğünü kullanması üzerine tepki gösterdi.

Kırşehir Huder Temsilciliği adına Bilgehan Altaş, soykırım yalanını yaptığı yazılı açıklama ile kınadı ve soykırımın tanımını yaptı.

Altaş, "Tehcir Kanunu veya resmi adıyla Sevk ve İskan Kanunu, 27 Mayıs 1915'te Osmanlı hükümeti tarafından I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu ile karşı karşıya gelebilecek iç unsurların savaş bölgelerinden uzak yerlere devlet eliyle gönderilmesi için çıkarılan göç kanunudur. Yer değiştirme uygulaması Ermeni çevreleri ve hasım devletlerce "Ermeni katliamı ve soykırımı" olarak adlandırılmış ve Osmanlılara karşı büyük bir propaganda kampanyası başlatılmıştır. Oysa soykırım; "ırk, milliyet, etnik ve din farklılıkları nedeniyle insan gruplarının yok edilmesidir. Bu suç, direkt olarak bir hükümet tarafından veya onun rıza göstermesi ile işlenebilir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dünyada soykırım suçunu önlemek ve cezalandırmak için 1948'de "Soykırım Sözleşmesi"ni kabul etmiş ve Türkiye de bu sözleşmeye 1950 yılında taraf olmuştur.

Soykırım dendiğinde Nazilerin, Yahudi ve diğer etnik gruplara karşı giriştikleri kitlesel kıyım akla gelir. 1939-1945 yılları arasında 5-6 milyon Yahudi, 3 milyondan fazla Sovyet savaş tutsağı, birer milyondan fazla Polonya ve Yugoslavya sivil halkı, 200 bin civarında Çingene ve 70 bin özürlü insanın canına kıyılmıştır. İşte soykırım budur" dedi.

Kırşehir Türk Ocakları Başkanı Süleyman Doğan ise yaptığı yazılı açıklamada, "Yüzbinlerce Türk'ün katledilmesini görmeyen Haçlı zihniyetinin, tarihi gerçekleri ve uluslararası hukukta soykırım suçunun mahiyet ve tanımını tamamen görmezden gelerek Türk milletine soykırım iftirası atmasını Türk Ocakları olarak reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim Sen Başkanı Hüdai Pakel ise Türk Devletinin soykırım yapmadığını aksine Türk Devleti üzerine kara propaganda yapıldığını belirtti. Eğitim Birsen Kırşehir Temsilcisi Mehmet Fatih Yavuz ise tepkisini 'Soykırım; ABD'nin hem uzmanlık alanı hem de en büyük yalanıdır" diye gösterdi. Soykırım kelimesinin kullanılması üzerine sendikalarla birlikte şehirde AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP teşkilatları da yazılı açıklamalarıyla tepki verdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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