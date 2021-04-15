ABD'nin siber saldırı girişimi nedeniyle Rusya'ya yaptırım getirmeye hazırlandığı iddia edildi

ABD'nin 2020 Aralık'ta federal hükümet kurumlarını hedef alan siber saldırı girişimi nedeniyle Rusya'ya yaptırım hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

ABD'nin 2020 Aralık'ta federal hükümet kurumlarını hedef alan siber saldırı girişimi nedeniyle Rusya'ya yaptırım hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

AP'nin, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD'de Joe Biden yönetimi, Rus devletiyle bağlantılı bilgisayar korsanlarını sorumlu tuttuğu saldırılarla ilgili ileriki günlerde Moskova yönetimine yönelik bir dizi yaptırım açıklayacak.

Bilgisayar korsanlarının, ağ sistem ve altyapılarını yöneten "SolarWinds" adlı yazılımına yerleştirdikleri kötü amaçlı kodlarla, aralarında ABD Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının bulunduğu çok sayıda kurumun bilgisayar sistemlerine sızdığı anlaşılmıştı.

Beyaz saray yetkilisi, yaptırımların, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahaleye yönelik siber saldırı girişimine yönelik misillemeleri de içereceğini kaydetti.

ABD'li yetkililer geçen ay siber saldırıya ek olarak, herhangi bir kanıt olmamakla birlikte, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesine yardım etmek amacıyla etki operasyonları düzenlenmesine yetki verdiğini iddia etmişti.

Bugün açıklanması beklenen yaptırımlar, ABD'nin SolarWinds bağlantılı siber saldırı girişimi nedeniyle Kremlin'e karşı ilk misilleme hamlesi olma özelliğini taşıyor.

ABD'li yetkililer, daha önce "görünen" ve "görünmeyen" karşı eylemlerden oluşacak yaptırımlarla gelecekte benzeri girişimlerin önüne geçilmesi için Rusya'ya net bir mesaj verilmesinin hedeflediğini belirtmişti.

Önlemler, Biden yönetiminin Rusya'ya uyguladığı ikinci tur yaptırımlar olacak. ABD geçen ay muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve tutuklanması nedeniyle Rusya'nın bazı üst ve orta düzey bürokratları ile devlet kuruluşlarına yaptırım kararı açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman