ABD'nin seyahat kısıtlamalarını gevşeteceği öne sürüldü - Haberler
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ABD'nin seyahat kısıtlamalarını gevşeteceği öne sürüldü

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD'nin seyahat kısıtlamalarını gevşeteceği öne sürüldü

ABD'nin, Şengen ülkeleri ve İngiltere'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamasını kasım ayından itibaren gevşeteceği iddia edildi.

ABD'nin, Şengen ülkeleri ve İngiltere'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamasını kasım ayından itibaren gevşeteceği iddia edildi.

Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberler e göre, Biden yönetimi, Mart 2020'den bu yana Şengen üyesi ülkeler ile İngiltere'ye uygulanan seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye hazırlanıyor.

Kaynaklar, ABD'nin, tam aşılı kişileri kasım ayından itibaren söz konusu kısıtlamaya tabi tutmayacağını kaydetti.

Biden yönetiminin, söz konusu planın duyurusunu bugün ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

Trump, Mart 2020'de Şengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İrlanda ve Brezilya'dan ABD'ye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasağının 26 Ocak'ta kalkacağını açıklamıştı.

Biden yönetimi ise 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra söz konusu kısıtlamaların devam edeceğini duyurmuştu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'nin seyahat kısıtlamalarını gevşeteceği öne sürüldü - Haberler
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