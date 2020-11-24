ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, ABD'de yapılan Başkanlık seçimlerinin sona erdiğini duyurdu

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, 3 Kasım'da ABD'de yapılan Başkanlık seçimlerinin sona erdiğini duyurdu.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, 3 Kasım'da ABD'de yapılan Başkanlık seçimlerinin sona erdiğini duyurdu. Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Seçim bitti. Taraftarlığı ve birbirini şeytanlaştırmak için tasarlanmış söylemleri bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Bir araya gelmeliyiz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı