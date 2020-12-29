ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Harris, Covid-19 aşısı oldu
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ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Harris, Covid-19 aşısı oldu

29.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:36

ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris canlı yayında Covid-19 aşısı oldu.

ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris canlı yayında Covid-19 aşısı oldu.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın ardından seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de canlı yayında Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı yapıldı. Harris'e aşı başkent Washington DC'de bulunan United Medical Center'da klinik hemşire yöneticisi Patricia Cummings tarafından uygulandı.

Harris, aşının ardından gülerek, "Bunu zar zor hissettim" ifadelerini kullandı. Harris, "Herkesi aşı olmaya teşvik etmek istiyorum. Nispeten ağrısız ve güvenli" dedi. Seçilmiş Başkan Yardımcısı, "Bu kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarmakla ilgili. Bu aşıyı üreten ve onaylayan bilim adamlarına güveniyorum. Bu yüzden, sırası geldiğinde herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Bu sizin kendi hayatınızı, aile üyelerinizin hayatını ve topluluğunuzun hayatını kurtarmakla ilgili" ifadelerini kullandı. Harris ayrıca, Kocası Doug Emhoff'a da bugün aşı yapılacağını belirtti.

Harris, Amerikalılara aşıların güvenli olduğunu göstermek ve onlara sıra kendilerine geldiğinde aşı olmaları konusunda ikna etmek için kamera karşısında aşı olan, birçok üst düzey isimden biri oldu.

Biden ve Harris, aşı sonrası görülebilecek herhangi bir yan etki nedeni ile uzmanların tavsiyesi üzerine aynı gün aşı olmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'a ise henüz aşı yapılmadı.

(İHA)

ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Harris, Covid-19 aşısı oldu
ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Harris, Covid-19 aşısı oldu
ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Harris, Covid-19 aşısı oldu
ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Harris, Covid-19 aşısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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