ABD'nin Savunma Bakanı adayı Esper'den S-400 açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı adayı Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının yanlış bir karar olduğunu savundu.

ABD Kongresi'nin silahlı hizmetler komitesinde senatörlerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı adayı Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın almasını değerlendirdi. Türkiye'nin uzun zamandır NATO üyesi olan oldukça kabiliyetli bir müttefik olduğunu vurgulayan Esper, "Öte yandan S-400 hakkında aldıkları karar yanlış ve hayal kırıklığı oluşturuyor" düşüncesini savundu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA