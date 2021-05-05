ABD'nin San Francisco kentinde Asya kökenli iki kadın bıçaklı saldırıya uğradı
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ABD'nin San Francisco kentinde Asya kökenli iki kadın bıçaklı saldırıya uğradı

ABD'nin San Francisco kentinde Asya kökenli iki kadın bıçaklı saldırıya uğradı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD'nin San Francisco kentinde Asya kökenli iki kadının otobüs durağında bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

ABD'nin San Francisco kentinde Asya kökenli iki kadının otobüs durağında bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, kent merkezinde Market Caddesi ile 4. Cadde'nin kesiştiği bölgede bıçaklı bir saldırgan durakta otobüs bekleyen 68 ve 85 yaşlarındaki iki kadını yaraladı.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yaralı kadınları hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumu hakkında bilgi verilmedi.

Saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen 54 yaşındaki bir adamın gözaltına alındığı belirtilirken, olayın ırkçı nefret saldırısı olup olmadığı soruşturuluyor.

San Francisco kentinde son aylarda Asya kökenli kişilere yönelik saldırılar meydana gelmişti. Şubat ayında 83 yaşındaki bir adam itme sonucu düşerek kalçasını kırmış, martta 83 yaşındaki Vietnamlı bir adam da benzer bir saldırıda düşerek boyunu incitmişti. Aynı ay içinde 77 yaşındaki bir kadın da darp edilerek yaralanmıştı.

Komşu Oakland kentinde de geçen hafta Çin Mahallesi Ticaret Odası Başkanı Carl Chan, ırkçı hakaretlerde bulunan bir kişi tarafından tartaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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