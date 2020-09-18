ABD'nin Rusya'daki Büyükelçilik Konutu'na alkollü sürücü araçla daldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'nin Rusya'daki Büyükelçilik Konutu'na alkollü sürücü araçla daldı

Rusya'da alkollü sürücü ABD'nin Rusya'daki Büyükelçilik Konutu'nun kapısından içeri araçla daldı.

ABD'nin Rusya'daki Büyükelçilik Konutu'na alkollü sürücü araçla daldı
18.09.2020 20:36 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:36

Rusya'da alkollü sürücü ABD'nin Rusya'daki Büyükelçilik Konutu'nun kapısından içeri araçla daldı.

Rusya'da alkollü bir sürücü ABD'nin başkent Moskova'da bulunan Büyükelçilik Konutu'nun kapısından içeri araçla daldı. ABD'nin Rusya Büyükelçiliği Sözcüsü Rebecca Ross sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Joseph Sullivan'ın kaza sırasında evinde olmadığını ve aracın giriş kapısına çarptığını duyurdu. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda özel kuvvet ve polis ekibi gönderilirken, sürücü olay yerinde gözaltına alındı.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sürücünün gözaltına alındığı ve yapılan alkol testi sonucu aşırı alkollü olduğunun tespit edildiğini aktardı. Bakanlık, gözaltına alınan sürücünün detaylı testler yapılmak üzere bir tıp merkezine götürüldüğünü, ardından soruşturma ofisinde ifadesinin alınacağını açıkladı.

Görgü tanıkları yaptığı açıklamada, bir kişinin büyük bir araçla önce büyükelçilik binası önünden geçtiğini ardından u dönüşü yaparak hızlıca Büyükelçilik Konutu'nun kapısına yöneldiğini ifade etti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cimilli İbo Bülent Ersoy Meryem Uzerli
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Vedat Muriqi Eddie Newton
Daha Fazla Uefa Kaza Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'nin Rusya'daki Büyükelçilik Konutu'na alkollü sürücü araçla daldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 20:40:40. #1.15#
title