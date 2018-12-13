ABD'nin Rus Ajanı Olmakla Suçladığı Aktivist Maria Butina Suçunu İtiraf Etti

ABD tarafından Rus ajanı olmakla suçlanan Maria Butina, savcılarla işbirliğine giderek suçunu itiraf etti.

30 yaşındaki silah hakları aktivisti Maria Butina, siyasi gruplar içine sızarak "ABD'ye karşı komplo kurmaya" çalıştığını söyledi.

Butina, başkent Washington'da federal mahkemede yargılanıyordu.

ABD'nin Rusya siyasetini etkilemek için National Rifle Association'a (Ulusal Silah Birliği) sızmaya çalışmakla suçlanan Butina, daha önce kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Ulusal Silah Birliği, Başkan Donald Trump'ın da mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'ye yakın bir kuruluş. Temmuz'da gözaltına alınmıştı

Maria Butina ise Temmuz ayında gözaltına alınmıştı ve o tarihden bu yana Virginia'da cezaevinde tutuluyordu. .

Butina'nın Rus hükümetinden bir yetkilinin direktifleri doğrultusunda hareket ettiği, iki ABD vatandaşıyla birlikte çalıştığı ve Cumhuriyetçi Parti'de birçok kişiyle yakın ilişki kurduğu bildiriliyor.



Savcılar, Butina'nın kendileriyle işbirliği yapmasının, Rusya'nın Amerikan siyasetine müdahale çabaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını umuyor.

Ancak onun yargılandığı davanın, Rusya'nın ABD'de 2016'daki Başkanlık Seçimleri'ne müdahale edip etmediğine yönelik soruşturma ile ilgisi yok.

Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zakharova ise Amerikan CNN Televizyonu'na verdiği mülakatta, "Butina'ya işkence yapıldı" demişti.