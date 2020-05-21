ABD'nin Roosevelt uçak gemisi tekrar denize indi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'nin Roosevelt uçak gemisi tekrar denize indi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesi üzerine mart ayından bu yana Guam Adası'nda karantinada bulunan ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi, tekrar denize açıldı.

ABD'nin Roosevelt uçak gemisi tekrar denize indi
21.05.2020 20:07 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:07

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesi üzerine mart ayından bu yana Guam Adası'nda karantinada bulunan ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi, tekrar denize açıldı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı açıklamada, Roosevelt uçak gemisinin, bugün Guam Adası'ndan ayrılıp Filipin Denizi'nde "uçak gemisi hava filosu kalifikasyon" faaliyetlerine başladığını bildirdi.

Bu sürecin 10 ile 15 gün süreceğini belirten Hoffman, gemideki hava filolarının uçuş kabiliyetleri test edilip onaylandıktan sonra uçak gemisinin normal operasyonuna geri döneceğini ifade etti.

Rusya, Açık Semalar Anlaşması'nı ihlal ediyordu

ABD'nin Rusya ile 1992'de imzalanan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğine ilişkin iddialara yanıt veren Hoffman, şu an duyuracağı bir şey bulunmadığını söyledi.

Hoffman, ABD'nin şu ana kadar anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak Rusya'nın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermediğini belirtti.

Rusya'nın birçok kez planlı ABD uçuşlarını sınırlandırdığını hatırlatan Hoffman, Moskova'nın geçen yıl Kaliningrad'daki askeri üsse en fazla 500 kilometre yaklaşma sınırı getirdiğini kaydetti.

ABD'nin 2018 Ulusal Savunma Strateji Belgesine atıfta bulunan Hoffman, "Artık 'Büyük Güç Rekabeti' dönemindeyiz ve bu süreç, herkesin faydalandığı anlaşmaların yapılmasını gerekli kılıyor." dedi.

Hoffman, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'nı yıllardır ihlal ettiğini savundu.

5 bine yakın askerle karantinadaydı

Roosevelt uçak gemisi, 7'inci Filo'nun görev alanı olan Pasifik bölgesinde görevliydi.

Gemi, mart ayında üzerindeki 5 bine yakın askerle Guam Adası'ndaki limana demirlemiş ve orada karantinaya alınmıştı.

Uçak gemisinde 1000 civarında askerin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Testleri pozitif çıkan askerlerle birlikte gemideki tüm askerler, Guam Adası'na indirilmiş ve orada karantinaya alınmıştı.

Geçen haftalarda askerler gemiye alınmaya başlanmıştı. Ancak şu ana kadar 23 askerde yeniden Kovid-19 tespit edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili bir kadın gözaltına alındı Haber
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili bir kadın gözaltına alındı
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Meteroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı
Meteroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına yanıt verdi: Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına yanıt verdi: Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Hadise Sinan Özen Ersin Korkut
Spor İlhan Cavcav Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Bayram Futbol Fenerbahçe
Şu an buradasınız: ABD'nin Roosevelt uçak gemisi tekrar denize indi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 20:10:40. #1.14#
title