ABD'nin Roosevelt uçak gemisi kaptanının göreve iade kararı iptal edildi
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ABD'nin Roosevelt uçak gemisi kaptanının göreve iade kararı iptal edildi

ABD Donanması, "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisinin kaptanı Albay Brett Crozier'in göreve iade kararının iptal edildiği açıklandı.

ABD'nin Roosevelt uçak gemisi kaptanının göreve iade kararı iptal edildi
20.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:51

ABD Donanması, "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisinin kaptanı Albay Brett Crozier'in göreve iade kararının iptal edildiği açıklandı.

ABD Donanmasına ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin Kaptanı Albay Brett Crozier'in basına sızan mektubu ve gemideki korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığı açıklandı. ABD Savunma Bakanlığına gönderdiği mektup basına sızınca görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra da görevine iade edilmesine kararı verilen Kaptan Crozier hakkında yürütülen soruşturmada kaptanın yeniden hatalı bulunduğu ve hakkındaki göreve iade kararının iptal edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan ABD Donanma Operasyonları Komutanı Oramiral Mike Gilday, hem Albay Crozier'in hem de Roosevelt Uçak Gemisi Taaruz Grubu Komutanı Tuğamiral Stuart Baker'in salgının gemide yayılması konusunda öncelikli görevlerini yapmadığının tespit edildiğini ifade etti. Gilday, "Bugün bildiklerimi o gün bilseydim, Albay Brett Crozier'in göreve iadesine yönelik tavsiyede bulunmazdım" dedi.

USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Albay Brett Crozier, 27 Mart'ta korona virüs karantinasına alınan gemideki personelin karaya çıkarılmasını istediği ve ABD Savunma Bakanlığı'na gönderdiği mektup basına sızdıktan sonra görevden alınmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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