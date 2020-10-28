ABD'nin Dubai Büyükelçiliği vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyardı
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ABD'nin Dubai Büyükelçiliği vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyardı

28.10.2020 20:43 | Son Güncelleme: 29.10.2020 00:14
ABD'nin Dubai Büyükelçiliği vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyardı

ABD'nin Dubai Büyükelçiliği, vatandaşlarını körfez ülkelerinde terör saldırıları olasılığına karşı uyardı.

ABD'nin Dubai Büyükelçiliği, vatandaşlarını körfez ülkelerinde terör saldırıları olasılığına karşı uyardı.

Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan açıklamada, terör gruplarının körfez ülkelerinde ABD vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenleyebileceği yönündeki raporların takip edildiği belirtilerek, vatandaşlarının teyakkuzda olmaları istendi.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği de vatandaşlarını olası füze ve İHA saldırılarına karşı uyarmıştı

ABD'nin Riyad Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan ve dün sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, Riyad'a doğru bugün olası füze veya insansız hava aracı saldırıları hakkındaki raporların takip edildiği belirtilerek vatandaşlarının teyakkuzda olmaları istenmişti.

Açıklamada, bir patlama veya siren sesi durumunda derhal siper aranması gibi bu tür saldırılar durumunda alınması gereken önlemlere yer verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mennatallah H. H. M. Said A.

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