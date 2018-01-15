ABD'nin Pyd/pkk'yı Ordulaştırma Çabasına Tepkiler

Kilis Sivil Toplum Platformu Başkanı Bekir Şen, ABD'nin 'Suriye'de yeni ordu' kurma girişiminin kabul edilemez olduğunu belirterek, "ABD'nin bu örgüte vermiş olduğu desteği kınıyoruz ve devletimizin yanında olduğumuzu buradan bir kez daha ilan ediyoruz. PYD/PKK terör örgütünün ülkemiz için tehdit oluşturduğunun farkındayız ve bu örgütün en yakın zamanda sınırlarımızdan bertaraf edilmesi en büyük isteğimizdir." dedi.

Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin, terör örgütü PYD/PKK ile Suriye sınırında sözde ordu hazırlığının, kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

Terör örgütü DEAŞ tarafından, 2016 yılı sonlarına doğru, sınır ötesinden Kilis'e düzenlenen saldırılarda 20'den fazla insanın hayatını kaybettiğini onlarcasının da yaralandığını anımsatan Şen, sınırda kurulması planlanan sözde ordunun bir çok sıkıntıyı da beraberinde getireceğini kaydetti.

Şen, şöyle konuştu:

"Sınır ötesi terör örgütlerinden çok zarar görmüş ve bunun zararını yakinen yaşamış bir il olarak durumun vahametinin farkındayız. Sınır ötesinde ABD tarafından desteklenen ve 4 bin tır yardımda bulunulan PYD örgütünün de sınırımızda nasıl bir tehdit oluşturduğunu görüyoruz. ABD tarafından desteklenen terör örgütünün faaliyetlerinden Kilisli sivil toplum kuruluşları olarak çok rahatsızız ve dün ABD'nin yapmış olduğu açıklamaları kınıyoruz. ABD'nin bu örgüte vermiş olduğu desteği kınıyoruz ve devletimizin yanında olduğumuzu buradan bir kez daha ilan ediyoruz. PYD/PKK terör örgütünün ülkemiz için tehdit oluşturduğunun farkındayız ve bu örgütün en yakın zamanda sınırlarımızdan bertaraf edilmesi en büyük isteğimizdir."

- "Ortaklık ve müttefiklik hukuku bu mudur?"

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Kilis Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Albay Hüseyin Kılbaş da ABD'nin aldığı kararın kabul edilemez olduğunu söyledi.

DEAŞ terör örgütü tarafından 2016 yılında Kilis'e yönelik füze saldırıları sonucu can ve mal kayıpları yaşandığını hatırlatan Kılbaş, şöyle devam etti:

"Şu anda yaşadığımız çok daha vahim bir olay. Sınırın hemen diğer tarafında bulunduğumuz yere 5-6 kilometre mesafede PKK/PYD mevzilenmiş ve bu mevziler de ABD'nin gönderdiği 5 bin tır dolusu silahla doldurulmuş. Resmiyette NATO ortağıyız ve ABD'yi müttefik olarak biliyoruz. Ortaklık ve müttefiklik hukuku bu mudur? Bir NATO ülkesine herhangi bir saldırı olduğu zaman diğer tüm üyeler o ülkeyi koruma andı içmiş ve bu maddeye imza atmıştır. Fakat Türkiye coğrafyasının Kilis sınırında 5 bin tır dolusu ABD'nin silahı ve bunun yanında askerleri var. PKK ile birlikte namluyu bize çevirmiş vaziyette."

Kılbaş, bu coğrafyada yaşayan yerli ve milli olan herkesin devletinin, vatanının ve milletinin yanında yer almak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.