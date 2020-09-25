ABD'nin Portland kentindeki protestolarda 14 kişi gözaltına alındı
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ABD'nin Portland kentindeki protestolarda 14 kişi gözaltına alındı

25.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:03
ABD'nin Portland kentindeki protestolarda 14 kişi gözaltına alındı

NEW ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde polis şiddetine karşı devam eden gösterilerde 14 kişi gözaltına alındı.

NEW ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde polis şiddetine karşı devam eden gösterilerde 14 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, perşembe gecesi göstericilerle polis arasında zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı görüldü.

Medya, ayrıca, protestolar sırasında göstericilerin Portland Polis Sendikasının girişindeki tahta kaplamaları ateşe verdiği görüntüler yer alırken, bazı protestocuların da binanın çatısına çıktığı belirtildi.

Portland polisi tarafından yapılan açıklamada, olaylar sırasında 14 kişinin polise karşı gelme, etrafa zarar verme ve özel mülke tecavüzden dolayı gözaltına alındığı kaydedildi.

Öte yandan, "Gururlu çocuklar" adlı aşırı sağcı bir grubun, yarın Portland'da polislere ve ABD Başkanı Donald Trump'a destek için gösteri düzenleyeceği, polisin protestolarda karşıt gruplar arasında çatışma çıkmaması için şehirde geniş güvenlik önlemleri aldığı kaydedildi.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinden bu yana Portland'ta ırkçı adaletsizlik ve polis şiddeti üzerine protestolar devam ediyor.

Gözaltı sırasında yere yatırılan 46 Yaşındaki Floyd, polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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