ABD'nin Pittsburgh kentinde köprü çöktü: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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ABD'nin Pennsylvania eyaletinin ikinci büyük kenti Pittsburgh'da, Frick Park içinde yer alan köprü henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.
ABD'nin Pennsylvania eyaletinin ikinci büyük kenti Pittsburgh'da, Frick Park içinde yer alan köprü henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Kamu Güvenliği yetkilileri, çökme sırasında köprüde taşıtların olduğunu ve olayda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Pittsburgh Kamu Güvenliği yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada, halk otobüsü dahil birkaç aracın geçtiği sırada köprünün çöktüğünü duyurdu. Olayda 3 kişinin hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtilirken arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmaya devam ettiği açıklandı.