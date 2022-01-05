ABD'nin Philadelphia şehrinde bir evde çıkan yangında 13 kişi öldü - Haberler
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ABD'nin Philadelphia şehrinde bir evde çıkan yangında 13 kişi öldü

ABD'nin Philadelphia şehrinde bir evde çıkan yangında 13 kişi öldü
AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde bir evde çıkanda yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

NEW ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde bir evde çıkanda yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyada yayımlanan habere göre, Philadelphia şehrinde 3 katlı bir binada sabah erken saatlerde yangın çıktı.

Yangında 13 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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