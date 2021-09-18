ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi - Haberler Ekonomi
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 10 artarak 411'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 232 arttı.

Perşembe gününü 75,67 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 75,34 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 71,97 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72,61 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri
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