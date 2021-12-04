ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Kasım-3 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 467'de kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 246 arttı.

Perşembe gününü 69,67 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,91 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 66,27 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 66,50 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

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