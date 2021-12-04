ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Kasım-3 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 467'de kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 246 arttı.

Perşembe gününü 69,67 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,91 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 66,27 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 66,50 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

IMF'den sürpriz Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon uyarısı yapıldı

IMF'den sürpriz Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon uyarısı yapıldı

 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 768 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 768 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title