ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Ocak döneminde bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 491'e düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son 1 yılda ise toplam 202 adet arttı.

Perşembe gününü 88,38 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 87,74 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 84,84 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 86,90 dolar seviyesinde tamamlamıştı.