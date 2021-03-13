ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

13.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:08
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta bir adet azaldı.

Petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta bir adet azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 6 -12 Mart haftasında bir önceki haftaya göre bir azalarak 309'a indi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 374 adet azaldı.

Perşembe gününü 69,63 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,22 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 65,61 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 66,02 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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