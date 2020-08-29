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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azaldı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
29.08.2020 09:05 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:05

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 3 azalarak 180'e geriledi.

Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda toplam 562 adet azalmış oldu.

Perşembe gününü 45,60 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 45,87 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 42,96 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü 43,04 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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