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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

AA, Firdevs Yüksel - Ekonomi
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 2 artarak 522'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 213 arttı.

Perşembe gününü 95,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 94,51 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 91,93 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 92,81 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Baker Hughes, Petrol, dolar, Ekonomi, Haberler

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