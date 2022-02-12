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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

AA, Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 19 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 19 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 19 adet artarak 516'ya yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 210 adet arttı.

Perşembe gününü 91,46 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 95,05 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 93,93 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 88,56 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

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