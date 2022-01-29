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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

AA, Firdevs Yüksel - Ekonomi
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Ocak döneminde bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 495'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 200 adet arttı.

Perşembe gününü 88,17 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 89 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 87,31 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 86,61 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

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