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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Ocak döneminde bir önceki haftaya göre 1 artarak 481'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son 1 yılda ise toplam 206 arttı.

Perşembe gününü 81,99 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 81,78 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 78,89 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 79,46 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor

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AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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