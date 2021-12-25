ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-23 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre 5 adet artarak 480'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son 1 yılda ise toplam 216 adet arttı.

Brent petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 76,52 dolar seviyesinde tamamlarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise perşembe gününü 73,72 dolar düzeyinde kapattı.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

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