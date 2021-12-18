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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 475'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son 1 yılda ise toplam 212 adet arttı.

Perşembe gününü 75,02 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 73,52 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 70,86 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72,38 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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