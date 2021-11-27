ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre 6 adet artarak 467'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 266 adet arttı.

Perşembe gününü 82,22 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,72 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 68,15 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 77,41 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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