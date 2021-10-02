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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25 Eylül-1 Ekim döneminde bir önceki haftaya göre 7 adet artarak 428'e yükseldi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 239 adet arttı.

Perşembe gününü 78,31 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,13 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 75,72 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 75,03 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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