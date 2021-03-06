ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

06.03.2021 08:23 | Son Güncelleme: 06.03.2021 08:26
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 1 adet arttı.

Petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 1 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Şubat-5 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 310'a yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 372 adet azaldı.

Perşembe gününü 66,74 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,35 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 66,03 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 63,83 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Mustafa Yumlu Abdullah Avcı Emre Taşdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 08:26:33. #1.16#
title