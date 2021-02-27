ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

27.02.2021 08:41 | Son Güncelleme: 27.02.2021 08:44
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 309'a yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 369 adet azaldı.

Perşembe gününü 66,88 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 66,13 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 61,50 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 63,53 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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