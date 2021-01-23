ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 289'a yükseldi.

Perşembe gününü 56,10 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 55,09 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 51,99 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 53,13 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow