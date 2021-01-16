ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

16.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:32
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 12 arttı.

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 12 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 12 artarak 287'ye yükseldi.

Perşembe gününü 54,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 55,10 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 52,36 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 53,57 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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