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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet artış gösterdi.

08.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:58
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet artış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi 'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet artarak 676'ya yükseldi.

Perşembe günü 54,93 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 54,45 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 50,36 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 50,95 dolardan kapanmıştı.

Kaynak: AA
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