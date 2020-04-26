ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 6 hafta üst üste azaldı
ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 60 azalarak 6 hafta üst üste düşüş gösterdi.
26.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:57
ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 60 azalarak 6 hafta üst üste düşüş gösterdi.
Kaynak: Dunya.com