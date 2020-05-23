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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 10 haftadır azalıyor

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta da 21 adet azalarak 10 hafta üst üste düşüş gösterdi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 10 haftadır azalıyor
23.05.2020 09:13 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:13

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta da 21 adet azalarak 10 hafta üst üste düşüş gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 16-22 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 21 adet azalarak 237'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 10 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 446 adet azalmış oldu.

Perşembe günü 36,06 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 35,13 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 33,25 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 33,92 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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