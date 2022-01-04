ABD'nin Pensilvanya semalarında yaşanan meteor patlaması 30 ton TNT'ye eş değer - Haberler
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ABD'nin Pensilvanya semalarında yaşanan meteor patlaması 30 ton TNT'ye eş değer

ABD'nin Pensilvanya semalarında yaşanan meteor patlaması 30 ton TNT'ye eş değer
AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yeni yılın ilk günü, Pensilvanya eyaletinde bir meteorun atmosfere sürtünmesi sonucu oluşan ses patlamasının, 30 ton TNT'ye eşit olduğunu tespit etti.

NEW ABD Havacılık ve Uzay Ajansı ( Nasa ), yeni yılın ilk günü, Pensilvanya eyaletinde bir meteorun atmosfere sürtünmesi sonucu oluşan ses patlamasının, 30 ton TNT'ye eşit olduğunu tespit etti.

Nasa'nın meteorları gözlemleyen kurumu NASA Meteor Watch'un sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Pittsburg kenti civarında birçok kişinin duyduğu meteor kaynaklı ses patlamasının yaklaşık 30 ton TNT gücünde, meteorun hızının ise atmosfere sürtünme esnasında 72 bin kilometreden fazla olduğu belirtildi.

Facebook'taki bilgilendirme sayfasında, yerel saatle 11.00 civarında gerçekleşen patlamayla ilgili "Hava bulutlu olmasaydı, ateş topu gündüz gökyüzünde kolayca görülebilirdi. Kaba tahminle ortaya çıkan ışık dolunayın parlaklığının 100 katı." ifadesine yer verildi.

NASA, atmosfere çarpan meteorun yaklaşık 1 metre çapında ve 450 kilogram ağırlığında olduğu tahminini paylaşırken bölgedeki bir kızılötesi istasyonunun da parçalanma anında meteordan gelen patlama dalgasını kaydettiğini aktardı.

Açıklamanın altındaki yorum bölümünde, patlama sesini doğrulayan bölge sakinlerinden bazıları evlerinin camlarının sarsıldığını bazılarıysa deprem olduğunu zannettiklerini belirtti.

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AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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