ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinin "üniversite başvuruları başladı" videosu Çin'de tepki çekti
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ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinin "üniversite başvuruları başladı" videosu Çin'de tepki çekti

ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinin 'üniversite başvuruları başladı' videosu Çin'de tepki çekti
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinin, öğrenci adaylarının köpek yavrusuna benzetildiği, üniversite başvurularına ilişkin duyuru videosuna, "ırkçı" olduğu gerekçesiyle Çin'de tepki gösterildi.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinin, öğrenci adaylarının köpek yavrusuna benzetildiği, üniversite başvurularına ilişkin duyuru videosuna, "ırkçı" olduğu gerekçesiyle Çin'de tepki gösterildi.

Büyükelçiliğin Vize Ofisi, Çin'in sosyal medya platformlarından Veybo'da ABD'deki üniversitelere başvuruların başladığı mesajını paylaştı.

Üniversiteye gitmek isteyenlerin "köpek yavrusu gibi bu fırsatın üzerine atlaması" gerektiği belirtilen duyuruda, bir evin demir parmaklıklarının üzerinden atlamaya çalışan köpek yavrusu görüntüsü yer aldı.

Çinli sosyal medya kullanıcıları ise mesaja "ırkçı" olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

Paylaşıma gösterilen tepki üzerine özür dileyen Büyükelçilik, mesajı yayından kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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