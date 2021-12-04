ABD'nin Paris Büyükelçiliğinden personeline, yarınki gösterilerden uzak durma tavsiyesi

ABD'nin Paris Büyükelçiliği, personeline, yarın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un protesto edileceği ve Antifa isimli sol örgütünün katılacağı gösteride olası şiddet olayları nedeniyle eylemlerin çevresinde bulunmamalarını tavsiye etti.

ABD'nin Paris Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Antifa'nın, Zemmour'un protesto edileceği gösteriye katılma çağrısı yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, büyükelçilik personeline, gösteride çıkabilecek olası şiddet olayları nedeniyle eylemin yapılacağı alanların çevresinde bulunmama tavsiyesinde bulunulduğu belirtildi.

Bu hafta, Nisan 2022'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıklayan Zemmour, yarın Paris'in çevresindeki Villepinte salonunda miting düzenleyecek.

Çok sayıda sendikanın ve kuruluşun çağrısıyla Zemmour'u protesto etmek için yarın, Paris'in merkezinde ve mitingin yapılacağı salonun çevresinde iki farklı eylem düzenlenecek.

Paris Emniyet Müdürlüğü, şiddet olaylarının yaşanmasından endişe ettiği bu gösterileri "riskli" olarak değerlendiriyor.

Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

Seçimlere adaylığını henüz açıklamadan anketlerde kısa sürede hızla yükselen aşırı sağcı Zemmour, aşırı muhafazakar, İslam ve göçmen karşıtı, milliyetçi ve ulus-devlet anlayışını benimseyen isim olarak öne çıkıyor.

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, Eylül 2019'da bir televizyon programında Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 3 bin avro para cezası çarptırılmıştı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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