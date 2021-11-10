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ABD'nin Pandemi ile Mücadelesinde Son Durum

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ABD'de 5-11 yaş arası çocuklara aşı izni çıkmasından bu yana ailelerin aşılattığı çocuk sayısı 350 bini geçti.

ABD'de 5-11 yaş arası çocuklara aşı izni çıkmasından bu yana ailelerin aşılattığı çocuk sayısı 350 bini geçti. Ülke Corona tedavisi için Merck'ün ürettiği antiviral ilaçlara da yatırım yapıyor. Ancak sağlık yetkililer uyarıyor. Tedaviler, aşıların yerini tutamaz. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor

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