ABD'nin Pandemi ile Mücadelesinde Son Durum

ABD'de 5-11 yaş arası çocuklara aşı izni çıkmasından bu yana ailelerin aşılattığı çocuk sayısı 350 bini geçti. Ülke Corona tedavisi için Merck'ün ürettiği antiviral ilaçlara da yatırım yapıyor. Ancak sağlık yetkililer uyarıyor. Tedaviler, aşıların yerini tutamaz. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet