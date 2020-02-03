ABD'nin Ortadoğu Planı İstanbul'da Protesto Edildi
Hüda-Par'ın çağrısıyla Cuma namazının ardından Fatih Camii'nde bir araya gelen yaklaşık 500 kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Planı' olarak sunduğu Ortadoğu Barış Planı'na tepki gösterdi.
03.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:48
Hüda-Par'ın çağrısıyla Cuma namazının ardından Fatih Camii'nde bir araya gelen yaklaşık 500 kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Planı' olarak sunduğu Ortadoğu Barış Planı'na tepki gösterdi
Kaynak: DailyMotion.com