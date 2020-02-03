ABD'nin Ortadoğu Planı İstanbul'da Protesto Edildi
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ABD'nin Ortadoğu Planı İstanbul'da Protesto Edildi

Hüda-Par'ın çağrısıyla Cuma namazının ardından Fatih Camii'nde bir araya gelen yaklaşık 500 kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Planı' olarak sunduğu Ortadoğu Barış Planı'na tepki gösterdi.

03.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:48

Hüda-Par'ın çağrısıyla Cuma namazının ardından 'nde bir araya gelen yaklaşık 500 kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Planı' olarak sunduğu Ortadoğu Barış Planı'na tepki gösterdi



Haber Videosu

: ABD'nin Ortadoğu Planı İstanbul'da Protesto Edildi
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