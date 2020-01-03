: ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi

03.01.2020 20:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:05

ABD'nin İranlı General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 3 bin 500 askerini Irak'a gönderdiği bildirildi.

ABD'nin, 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu'ya sevk ettiği öne sürüldü. Pentagondan gün içinde açıklama bekleniyor.

ORTA DOĞU'YA 3 BİN 500 ASKER DAHA

NBC News televizyonunun ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askerin daha Orta Doğu'ya sevk edildiği belirtildi.

ASKERLERİN NEREYE KONUŞLANDIRILACAĞI BİLİNMİYOR

Askerlerin tam olarak nereye konuşlandırılacağına ilişkin detaylar verilmezken, söz konusu kuvvetin ağırlıklı olarak Kuveyt'e konuşlandırılacağı ifade edildi. Bu konuda sessizliğini koruyan Pentagon'un gün içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

750 ASKER GÖNDERMİŞTİ

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, daha önce Kuveyt'e 82'nci Hava İndirme Tümeninden 750 askerin gönderildiğini duyurmuştu. Bu sevkiyatla, 82'nci Hava İndirme Tümeninin tamamı Orta Doğu'ya gönderilmiş olacak.

Kasım Süleymani

NE OLMUŞTU?

Bağdat Uluslararası Havaalanı'na düzenlenen füze saldırısı sonrasında İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirilmiş, olayı ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) üstlenmişti.

Kaynak: AA

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