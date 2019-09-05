ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Greenblatt istifa etti

05.09.2019 21:54

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın istifa ettiği açıklandı.

Greenblatt göreve geldiği 2017'den bu yana, Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile birlikte İsrail-Filistin sorununu içeren Orta Doğu barış planı üzerinde çalışmıştı.

Planın açıklanması birçok kez ertelenmiş, son olarak 17 Eylül'de İsrail'de yapılacak seçimlerden sonrasına bırakılmıştı.

İlk açıklamayı yapan Beyaz Saray yetkilisi, Greenblat'ın göreve başladığında niyet ettiğinden daha fazla görevde kaldığını ve ailesi ile daha fazla vakit geçirmek istediğini belirtti.

New York Times'ın haberine göre, Greenblatt görevden ayrıldıktan sonra Kushner'in danışmanlarından Avi Berkowitz ile İran Özel Temsilcisi Brian Hook "bu süreçte daha fazla rol oynayacak".

İsrail'den teşekkür, Filistinlilerden 'iyi ki gidiyor'

Trump, sosyal medya hesabından istifayı doğrulayarak temsilciye teşekkür etti. Trump mesajında şunları yazdı:

"Yönetimimde neredeyse 3 yıl çalıştıktan sonra, Jason Greenblatt özel sektörde çalışmak üzere ayrılacak. Jason, sadık ve iyi bir arkadaş ve harika bir avukat oldu. İsrail'e ve İsrail ile Filistinliler arasında barış arayışına olan bağlılığı unutulmayacak. Onu özleyeceğiz. Teşekkürler Jason!"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "barış ve güvenlik için yaptığı çalışmalardan ve İsrail hakkında olumsuz açıklamalarda bulunanlara karşı doğruyu ifade etmekten çekinmediği için" Greenblatt'a teşekkürlerini ifade eden bir açıklama yaptı.

Ancak Filistinli yetkililer planı İsrail yanlısı olmakla eleştiriyor. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ın Orta Doğu'da barışı kurma çabalarını, anlaşmaya atfedilen 'Yüzyılın Anlaşması' nitelemesine gönderme yaparak .

AFP muhabiri Joe Dyke sosyal medya hesabında Filistinli yetkili Hanan Asrawi'nin "Sanırım tüm Filistinliler iyi ki gidiyor diyecek" sözlerini paylaştı.

Kushner Şubat'ta bölge ülkelerini ziyaret etti

İsrail'de Nisan ayında gerçekleşen seçimden sonra hükümeti kurma görevini üstlenen Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümeti kurmayı başaramaması nedeniyle parlamento 17 Eylül'de erken seçim kararı almıştı.

İsrail-Filistin sorununa kalıcı bir çözüm için uzun süredir Orta Doğu Barış Planı üzerinde çalışan Kushner, Şubat ayında Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi bölge ülkelerini ziyaret etmişti.

New York Times'ın haberine göre İsrail ve Filistin arasındaki barış planı üzerinde iki senedir çalışan Kushner, Arap devletlerin liderlerine, her iki tarafın siyasi tavizlerde bulunmasının gerekeceği bir barış için ekonomik yatırımın önemini anlatmıştı.

Süreci yakından takip eden analistler, barış planın 10 yılı aşkın bir sürede Batı Şeria'ya ve Gazze'ye toplam 25 milyar dolar, görüşmelerin seyrine göre Mısır, Ürdün ve Lübnan'a toplam 40 milyar dolar yatırım öngördüğünü söylemişti.