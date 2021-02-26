ABD'nin Orta Doğu'da görevli iki savaş gemisinde Kovid-19 vakaları tespit edildi
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ABD'nin Orta Doğu'da görevli iki savaş gemisinde Kovid-19 vakaları tespit edildi

26.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:29
ABD'nin Orta Doğu'da görevli iki savaş gemisinde Kovid-19 vakaları tespit edildi

ABD'nin Orta Doğu'da görevli iki savaş gemisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

ABD'nin Orta Doğu'da görevli iki savaş gemisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

ABD Donanmasına bağlı Orta Doğu'da görevli 5'inci Filodan yapılan yazılı açıklamada, "USS San Diego" çıkarma gemisinde 12 Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, geminin derhal filonun karargahı olan Bahreyn'e çekildiği ve denizcilerin limanda demirli gemide karantinaya alındığı kaydedildi.

5'inci Filonun açıklamasında ayrıca, "USS Philippine Sea???????" güdümlü füze kruvazöründe de "çok sayıda pozitif vaka" tespit edildiği ancak gemideki test ve vaka tespit sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, halen denizde olduğu belirtilen geminin hangi limana çekileceği bilgisi paylaşılmadı.

Hafta başında ise "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisinde 5 yeni Kovid-19 vakası tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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