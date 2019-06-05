ABD'nin Orta Doğu barış planı ne? Brexit'i Avrupa'ya zarar verdiği için mi destekliyor?
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupalı müttefikleri ile birçok konuda görüş ayrılığı yaşıyor. . ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu barış planından Avrupa ile ilişkilere dair merak edilen soruları euronews için cevapladı
Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı eski müttefikleri arasındaki görüş ayrılıkları Huawei'den İran'a, Paris İklim Anlaşması'ndan ticaret savaşı olasılığına kadar uzun bir listeye dayanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hollanda'danın Lahey kentinde Avrupa ile olan ilişkiler ve Orta Doğu barış süreci hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
Darren McCaffrey, euronews: Orta Doğu için çözüm planını yakında sunacağınızı, ancak barış planının sadece İsrail'i memnun edeceğini ve İsrail'e öncelik tanıyan tek taraflı bir plan olarak değerlendirilip reddedilebileceğini söylediniz. Amerika'nın İsrail yanlısı olmasından dolayı bu planın asla başarılı olamayacağını hiç düşünmediniz mi? Euronews.com'da Görüntüle
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